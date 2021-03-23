В МОЗ объяснили, когда в "красной" зоне можно ходить без маски

За игнорирование требования о ношении маски предусматривается штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 170 до 255 гривен.

В Минздраве сделали уточнение, когда в "красной" зоне маску на улице можно не носить

В министерстве здравоохранения Украины назвали случаи, когда в регионах "красной" зоны карантина можно не носить маски. Об этом во вторник, 23 марта пишет Украинская правда.

В МОЗ напомнили о правительственном постановлении № 230 от 22 марта, в котром указывается, что на территориях общего пользования во время жесткого карантина запрещено появляться без одетых средств индивидуальной защиты (маски, респираторы). К таким местам относятся: парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие); рекреационные зоны, сады, скверы и площадки; памятники культурного и исторического наследия; площади, площади, бульвары, проспекты; улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; пляжи; кладбища; другие территории общего пользования.

В то же время, в Минздраве подчеркнули, что масочный режим должен соблюдаться в "красных" городах в общественных местах тогда, когда нет возможности придерживаться социальной дистанции.

"Если в парках и на улицах "красной" зоны человек соблюдает требуемую дистанцию с другими, то от него не потребуют одевать маску", - заявили в МОЗ.

Известно, что следить за выполнением гражданами требования об обязательном масочном режиме в "красных" населенных пунктах в общественных местах будут сотрудники Национальной полиции. В частности, на улицах будут функционировать патрули.

За игнорирование требования о ношении маски предусматривается штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 170 до 255 гривен.

Напомним, к "красной" зоне отнесли уже седьмую область.

Как сообщалось ранее, местные власти самостоятельно будут принимать решения о карантинных ограничениях на автотранспорте и дорогах.

Маски и запрет плановых госпитализаций: ограничения в "красных" зонах

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