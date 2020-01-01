10 млн евро ежемесячно: двум украинцам сообщили о подозрении

Они предлагали инвестировать в активы, обещая огромную прибыль.

В Украине правоохранители сообщили о подозрении в преступлении двум участникам международной преступной организации, которые ежемесячно “зарабатывали“ до 10 миллионов евро. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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По версии досудебного следствия, фигуранты создали вебсайты, с помощью которых имитировали операции купли-продажи разных активов (банковских металлов, валюты, криптовалюты, ценных бумаг). Гражданам предлагали инвестировать средства, обещая огромные прибыли.

Злоумышленники имитировали на сайтах куплю-продажу активов и фиктивное увеличение в 100 раз и больше прибыли от вложенных денег.

Установлено, что фигуранты ежемесячно при помощи такой схемы присваивали от 8 до 10 миллионов евро. На эти деньги они покупали элитную недвижимость, автомобили, инвестировали в бизнес-проекты в Украине.

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Уголовное дело открыто по нескольким статьям УК Украины. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что 55 тысяч украинцев стали жертвами новой финансовой пирамиды. Их обманули на 150 миллионов гривен.