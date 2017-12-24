Охранники накинулись на мужчину, пытавшегося обнять Эрдогана

Мужчина бросился к президенту Турции от избытка чувств.

Мужчина прорвался через охрану и попытался обнять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Видео опубликовало агентство Sputnik T"urkiye.

Эрдоган вышел на сцену в турецком городе Ширнак, приветствуя своих сторонников из Партии справедливости и развития (ПСР). В какой-то момент к нему подбежал мужчина и успел схватить за плечи и, вероятно, что-то прошептать, прежде чем его увела охрана.

Мужчину доставили в Управление безопасности и допросили. Выяснилось, что его зовут Хусейн Демирджан и что он бросился к Эрдогану от избытка чувств.

"Я хотел просто обнять его, никакого злого умысла у меня не было, меня неправильно поняли ", — отметил он.

Демирджан рассказал, что в Ширнаке основал Фонд ветеранов боевых действий. По его словам, от рук Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти признали террористической, погибли 13 его родственников.

После допроса мужчину освободили.

Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре сторонники Эрдогана напали на мужчину, который пытался сорвать выступление президента Турции в Нью-Йорке.