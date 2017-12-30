Никому из рабочих, находившихся на обувной фабрике в момент пожара, выжить не удалось.

В России на пожаре погибли 10 граждан Китая – СМИ

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В России на пожаре погибли 10 граждан Китая – СМИ

На обувной фабрике под Новосибирском произошел крупный пожар. Погибли 10 граждан Китая, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе с места событий.

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“Предварительно, 10 погибших. Все это китайские рабочие, которые заметив признаки пожара на производстве, попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя. Однако задохнулись угарным газом“, – сказал источник.

Он уточнил, что судя по документам погибших, они являлись гражданами Китая и работали на фабрике.

При этом по данным источника РИА Новости, при пожаре нпод Новосибирском погибли 7 граждан Китая, двое граждан Киргизии и россиянин.

Сейчас рассматриваются две версии произошедшего – короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности.

Предварительно, никому из рабочих, находившихся на фабрике в момент пожара, выжить не удалось.

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Также отмечается, что горели материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция. Выделялся токсичный дым.

Напомним, в декабре в Индии в ресторане сгорели 12 человек. Большинство погибших – женщины.