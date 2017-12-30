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В канадском аэропорту столкнулись два самолета

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Boeing 737-800 на подъезде к пассажирскому рукаву столкнулся с самолетом компании Sunwing.
В результате удара возникло возгорание
В результате удара возникло возгорание
life.ru

В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона столкнулись два самолета. Об этом сообщает Reuters.

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В авиакомпании WestJet сообщили, что направлявшийся в Канкун Boeing 737-800, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, на подъезде к пассажирскому рукаву столкнулся с самолетом компании Sunwing, в результате чего возникло возгорание.

При аварии жертв удалось избежать. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в безопасности.

В аэропорту Торонто столкнулись самолеты
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Напомним, 30 декабря самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший из Кутаиси в греческий город Кавала, вынужденно приземлился в Болгарии из-за удара молнии. 28 декабря в мальтийском аэропорту частный самолет Dassault Falcon 7X врезался в офисное здание.

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Теги: Канада, Торонто, аэропорт, самолеты, авария
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