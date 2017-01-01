В сирийском Идлибе взорвался автомобиль

В результате инцидента погибли около 20 человек.

В результате взрыва автомобиля на улице города Идлиб в Сирии не менее 18 человек погибли и десятки получили ранения, сообщает Reuters.

В Сирийской обсерватории по правам человека информировали, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада.

Медики и спасатели на месте происшествия пытаются достать тела и спасти пострадавших, которые оказались под завалами.