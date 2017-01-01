В сирийском Идлибе взорвался автомобиль
В результате инцидента погибли около 20 человек.
В результате взрыва автомобиля на улице города Идлиб в Сирии не менее 18 человек погибли и десятки получили ранения, сообщает Reuters.
В Сирийской обсерватории по правам человека информировали, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада.
Медики и спасатели на месте происшествия пытаются достать тела и спасти пострадавших, которые оказались под завалами.
Отметим, в провинции Идлиб влияние поделено между рядом радикальных группировок. На фоне наступления сирийской армии среди боевиков растут разногласия, которые приводят к вооруженным стычкам.
Напомним, 2 января по сирийской провинции Идлиб был нанесен авиаудар, в результате которого погибли семь мирных жителей.
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