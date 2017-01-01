Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В сирийском Идлибе взорвался автомобиль

Комментариев: 0
В результате инцидента погибли около 20 человек.

В результате взрыва автомобиля на улице города Идлиб в Сирии не менее 18 человек погибли и десятки получили ранения, сообщает Reuters.

В Сирийской обсерватории по правам человека информировали, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада.

Медики и спасатели на месте происшествия пытаются достать тела и спасти пострадавших, которые оказались под завалами.

 
Отметим, в провинции Идлиб влияние поделено между рядом радикальных группировок. На фоне наступления сирийской армии среди боевиков растут разногласия, которые приводят к вооруженным стычкам.
 
 
Напомним, 2 января по сирийской провинции Идлиб был нанесен авиаудар, в результате которого погибли семь мирных жителей.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Сирия, видео, взрыв, взрывчатка, автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь