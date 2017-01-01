На стороне ДНР воевали 10 наемников из Чехии – СМИ

Одному сепаратисту предъявлено обвинение по статье "подготовка теракта".

Чешские силы безопасности расследуют несколько случаев участия граждан Чехии в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов. Об этом сообщил посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис, опубликовал соответствующее расследование чешских СМИ

"Журнал Респект исследует тему чешских наемников, воюющих на стороне России на Донбассе. По данным журналиста, правоохранители расследуют более 10 случаев. Сейчас одному боевику предъявлено обвинение по статье "подготовка теракта". 2 - раньше были уничтожены украинскими военными", - написал посол в своем Twitter.

По данным СМИ, правоохранители вышли на чехов, которые могли воевать в ОРДЛО, через социальные сети: пользователь Facebook под псевдонимом Gardist Dnr опубликовал у себя на странице фото в военной форме и с оружием. Сейчас эти фото удалены.

Ранее в Донецкой области задержали 20-летнюю сторонницу ДНР.