В Тюмени сгорела многоэтажка, подозреваемый в поджоге задержан

К установлению причин произошедшего подключилась и прокуратура области, организована дополнительная проверка.

В российском городе Тюмень на улице Олимпийская в доме 4 в понедельник произошел пожар. 9 января правоохранители задержали подозреваемого в поджоге мужчину.

Об этом заявила старший помощник руководителя регионального следственного управления Анастасия Лепехина, передают РИА Новости.

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В девятиэтажном жилом доме на улице Олимпийская горел утеплитель на фасаде. Изначально площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако ликвидировать пожар удалось лишь на 1,5 тысячи “квадратов“. Из помещений вывели 184 человека. На месте ЧП было обнаружено тело мужчины.

Подозреваемый в поджоге задержан tumen.kp.ru

Телеграм-канал Mash пишет, что погибший был героем. Он вытащил из огня мужчину, после чего попытался самостоятельно потушить пожар. Однако надышался дыма, потерял сознание и умер. А задержанный, некий Петухов, был в настолько невменяемом состоянии, что его не смогли допросить даже после того, как он провел ночь в ИВС.

Очевидцы выкладывают видео происшествия в Интернете. “Общага сгорела почти полностью“, - говорит за кадрам видео житель общежития.

Страшный пожар на Олимпийской в Тюмени 0:00 / 02:14

По факту пожара возбудили уголовное дело по статье “умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога“.

“Лицо, подозреваемое в совершении данного преступления, задержано. С ним проводятся следственно-оперативные мероприятия“, — сказала Анастасия Лепехина.

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Сейчас правоохранителями принимаются меры для охраны общественного порядка, в частности, для предотвращения возможных фактов мародерства. Это продлится до возвращения жильцов.

Пожар начался с возгорания утеплителя на фасаде здания 72.Ru

По предварительной информации, горевший дом является общежитием ren.tv

Из здания эвакуировали 184 человека tumen.kp.ru

Напомним, 6 января в Краматорске задержали парня, который совершил 27 поджогов.