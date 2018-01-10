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Украинскую фотомодель парализовало после ДТП в США

Комментариев: 1
Лиза Кузьменко перенесла операции на печени, сломанной верхней челюсти и позвоночнике.
Фотомодель Лиза Кузьменко еще находится в коме
Фотомодель Лиза Кузьменко еще находится в коме
vk.com/Bambi Liz Kuzmenko
Украинская модель Елизавета Кузьменко, которая 1 января с двумя другими украинками попала в страшную аварию в Лос-Анджелесе, осталась парализована ниже шеи. Об этом сообщают друзья девушки в Facebook.
 
Девушке сделали несколько операций. Однако до сих пор остается неизвестным, сможет ли она дышать сама. 
 

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“Лизе Кузьменко сделали последнюю операцию на позвоночнике. До этого были операции на печени и на сломанной верхней челюсти. Но шестой и седьмой позвонки и нервные связи восстановить не удалось. Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама“ , - написала блогер Божена Рынска, передает Павел Килдау.

Стоит отметить, что 6 января в больнице США пришла в себя стилист Инга Шевченко, которая вместе с подругами попала в страшное ДТП в Лос-Анджелесе.
 
Стилист Инга Шевченко пришла в сознание после ДТП
Стилист Инга Шевченко пришла в сознание после ДТП
facebook.com/Инна Олийнык
 
Также в автомобиле были фотограф Наталья Кордан и продюсер Юджин Ефуни - американец российского происхождения. 

 

Напомним, украинская модель Елизавета Кузьменко и фотограф Наталья Кордан тяжело травмированы в результате ДТП, произошедшего 1 января в Лос-Анджелесе.

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Теги: фотомодель, модель, девушка, Елизавета Кузьменко, ДТП, США
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Комментариев (1)
Legkaya_Lisa    10.01.2018, 11:46
Оценка:  +3
Legkaya_Lisa
Дай Бог, что бы девченки полностью выздоровели.
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