Украинскую фотомодель парализовало после ДТП в США

Лиза Кузьменко перенесла операции на печени, сломанной верхней челюсти и позвоночнике.

Украинская модель Елизавета Кузьменко, которая 1 января с двумя другими украинками попала в страшную аварию в Лос-Анджелесе, осталась парализована ниже шеи. Об этом сообщают друзья девушки в Facebook

Девушке сделали несколько операций. Однако до сих пор остается неизвестным, сможет ли она дышать сама.

Читай также: Взрыв на Бессарабке: выжившая модель дала первый комментарий “Лизе Кузьменко сделали последнюю операцию на позвоночнике. До этого были операции на печени и на сломанной верхней челюсти. Но шестой и седьмой позвонки и нервные связи восстановить не удалось. Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама“ , - написала блогер Божена Рынска, передает Павел Килдау. “Лизе Кузьменко сделали последнюю операцию на позвоночнике. До этого были операции на печени и на сломанной верхней челюсти. Но шестой и седьмой позвонки и нервные связи восстановить не удалось. Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама“ , - написала блогер Божена Рынска, передает Павел Килдау.

Стоит отметить, что 6 января в больнице США пришла в себя стилист Инга Шевченко, которая вместе с подругами попала в страшное ДТП в Лос-Анджелесе.

Стилист Инга Шевченко пришла в сознание после ДТП facebook.com/Инна Олийнык

Также в автомобиле были фотограф Наталья Кордан и продюсер Юджин Ефуни - американец российского происхождения.

Напомним, украинская модель Елизавета Кузьменко и фотограф Наталья Кордан тяжело травмированы в результате ДТП, произошедшего 1 января в Лос-Анджелесе.