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Более 30 автомобилей столкнулись из-за снегопада в Чехии

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Причиной массовых аварий стал сильный снегопад и превышение водителями допустимой скорости движения при таких погодных условиях. В результате ДТП пострадали 10 человек.
Массовое ДТП в Чехии
Массовое ДТП в Чехии
скриншот з відео
 
Более 30 автомобилей столкнулись на Брненской автомагистрали в Чехии, сообщает Ceske Noviny.
 
В результате пострадали 10 человек.
 
Причиной массового ДТП стал мощный снегопад. Попавшие в аварию автомобили заблокировали движение транспорта по магистрали.

Под Запорожьем десятки фур застряли на дорогах из-за непогоды
 
Напомним, в ноябре прошлого года на трассе под Черниговом из-за гололедицы столкнулись 11 автомобилей
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Теги: автомобили, ДТП, Чехия, снегопад
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Источник: korrespondent.net

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