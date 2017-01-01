Более 30 автомобилей столкнулись из-за снегопада в Чехии

Причиной массовых аварий стал сильный снегопад и превышение водителями допустимой скорости движения при таких погодных условиях. В результате ДТП пострадали 10 человек.

Массовое ДТП в Чехии скриншот з відео

Корреспондент