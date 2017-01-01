Более 30 автомобилей столкнулись из-за снегопада в Чехии
Причиной массовых аварий стал сильный снегопад и превышение водителями допустимой скорости движения при таких погодных условиях. В результате ДТП пострадали 10 человек.
Более 30 автомобилей столкнулись на Брненской автомагистрали в Чехии, сообщает Ceske Noviny.
В результате пострадали 10 человек.
Причиной массового ДТП стал мощный снегопад. Попавшие в аварию автомобили заблокировали движение транспорта по магистрали.
Под Запорожьем десятки фур застряли на дорогах из-за непогоды
Под Запорожьем десятки фур застряли на дорогах из-за непогоды
Напомним, в ноябре прошлого года на трассе под Черниговом из-за гололедицы столкнулись 11 автомобилей.
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