"Сбросим оковы тирании": в США хотят создать 51-ый штат
В США часть жителей Калифорнии вступает за разделение штата на два. Такая инициатива опубликована в “Декларации независимости от Калифорнии“.
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Новое административное образование предлагают назвать - Новая Калифорния. Американские СМИ отмечают, что в этом нет сепаратизма, поскольку люди не хотят отделения от США, но только выступают за автономию от калифорнийских властей. Об этом сообщает ряд американских СМИ, в частности UPROXX.
Часть американцев считает создание 51-го штата необходимым, так как Калифорния стала “неуправляемой“, в декларации говорится ро необходимости “сбросить оковы тирании“.
“Нынешний штат Калифорния управляется тираническим режимом“, - считает инициативная группа.
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Как говорится в “декларации“, население Новой Калифорнии может составить 15 миллионов человек. Предполагается, что новый штат будет преимущественно включать в себя сельские территории.
Со-основатель "Калифорнийской республики" Том Рид утверждает, что действует в рамках Конституции - в частности, согласно статьи 4 секции 3, которая предполагает право создания нового штата (как Западная Виргиния).
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Напомним, победа Дональда Трампа в президентских выборах 2016 года подогрела в Калифорнии активность местных сепаратистов, которую активно освещает российская пропаганда.