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"Сбросим оковы тирании": в США хотят создать 51-ый штат

Комментариев: 1
Некоторые американцы выступают за разделение штата Калифорния .
Инициаторы разделения опубликовали Декларацию независимости от Калифорнии
Инициаторы разделения опубликовали Декларацию независимости от Калифорнии
USA Today

В США часть жителей Калифорнии вступает за разделение штата на два. Такая инициатива опубликована в “Декларации независимости от Калифорнии“. 

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Новое административное образование предлагают назвать - Новая Калифорния. Американские СМИ отмечают, что в этом нет сепаратизма, поскольку люди не хотят отделения от США, но только выступают за автономию от калифорнийских властей. Об этом сообщает ряд американских СМИ, в частности UPROXX.

Часть американцев считает создание 51-го штата необходимым, так как Калифорния стала “неуправляемой“, в декларации говорится ро необходимости “сбросить оковы тирании“.

“Нынешний штат Калифорния управляется тираническим режимом“, - считает инициативная группа.

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Как говорится в “декларации“, население Новой Калифорнии может составить 15 миллионов человек. Предполагается, что новый штат будет преимущественно включать в себя сельские территории.

Со-основатель "Калифорнийской республики" Том Рид утверждает, что действует в рамках Конституции - в частности, согласно статьи 4 секции 3, которая предполагает право создания нового штата (как Западная Виргиния).

 

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Напомним, победа Дональда Трампа в президентских выборах 2016 года подогрела в Калифорнии активность местных сепаратистов, которую активно освещает российская пропаганда.

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Теги: США, Калифорния, штат, разделение, декларация независимости
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Комментариев (1)
rashensvoloch    17.01.2018, 12:04
Оценка:  -2
rashensvoloch
А можна Україну 52-м зробити?
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