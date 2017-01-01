Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ: Курды убили четырех турецких солдат в Сирии

Комментариев: 0
Бой с турецкими военными, которые продвигались в сопровождении спецназа, завязался в сирийском пограничном районе, на территории подконтрольной курдскому ополчению.
Курдские командиры из Сирийских демократических сил
Курдские командиры из Сирийских демократических сил

Бойцы курдских сил самообороны убили в сирийской пограничной зоне четверых турецких военных после того, как те попытались проникнуть вглубь территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал Аль-Маядин.

По имеющимся данным, бой с турецкими военными, которые продвигались в сопровождении отряда специального назначения, завязался в районе пограничного поселения Бюльбюль, который находится под контролем курдов.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Турции подвергли обстрелу позиции курдов в районе Африн на севере Сирии. 
 
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армия страны возобновит масштабную операцию на севере Сирии, которая направлена против курдов и террористов ИГ. Позже стало известно, что колонна турецкой военной техники отправилась к сирийской границе.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, курды, Сирия, убили, Конфликт в Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь