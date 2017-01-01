СМИ: Курды убили четырех турецких солдат в Сирии
Бой с турецкими военными, которые продвигались в сопровождении спецназа, завязался в сирийском пограничном районе, на территории подконтрольной курдскому ополчению.
Бойцы курдских сил самообороны убили в сирийской пограничной зоне четверых турецких военных после того, как те попытались проникнуть вглубь территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал Аль-Маядин.
По имеющимся данным, бой с турецкими военными, которые продвигались в сопровождении отряда специального назначения, завязался в районе пограничного поселения Бюльбюль, который находится под контролем курдов.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Турции подвергли обстрелу позиции курдов в районе Африн на севере Сирии.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армия страны возобновит масштабную операцию на севере Сирии, которая направлена против курдов и террористов ИГ. Позже стало известно, что колонна турецкой военной техники отправилась к сирийской границе.
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