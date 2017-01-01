Турция анонсировала наземную операцию в Сирии

Ранее турецкие власти объявили о начале операции под названием Оливковая ветвь против курдов в районе Африн в провинции Алеппо на севере Сирии.

В воскресенье, 21 января, Вооруженные силы Турции могут начать наземную операцию в Сирии. Об этом заявил турецкий премьер-министр Бинал Йылдырым, передает РИА Новости

"Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу", – сказал он.