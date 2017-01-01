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Турция анонсировала наземную операцию в Сирии

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Ранее турецкие власти объявили о начале операции под названием Оливковая ветвь против курдов в районе Африн в провинции Алеппо на севере Сирии.
Танки турецкой армии
Танки турецкой армии
 
В воскресенье, 21 января, Вооруженные силы Турции могут начать наземную операцию в Сирии. Об этом заявил турецкий премьер-министр Бинал Йылдырым, передает РИА Новости.
 
"Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу", – сказал он.
 
Премьер также отметил, что Вооруженные силы Турции будут действовать совместно со Свободной сирийской армией.

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Напомним, ранее турецкие военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции курдов в районе Африн в провинции Алеппо на севере Сирии.
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Теги: Турция, курды, Сирия, армия
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Источник: korrespondent.net

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