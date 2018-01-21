Македония изменит название страны на референдуме

Власти Македонии предложат гражданам выбрать новое название страны. По словам премьера Зорана Заева, с этой целью будет проведен общенациональный референдум.

Окончательное решение по спору с Грецией и новому названию для своего государства Македония примет на общенациональном референдуме. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев, передает РИА Новости.

"Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме", – сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Македонии отвергли предложение Греции назвать республику Вардари и сейчас наиболее вероятным вариантом является Новая Македония.



Греки против признания названия "Македония" в споре между странами

Напомним, спор двух стран из-за названия Македонии длится с 1991 года – с момента выхода македонцев из состава Югославии. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление страны в ЕС и НАТО.