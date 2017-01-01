Атака на отель в Кабуле: число жертв достигло 40

В отеле InterContinental погибли 25 граждан Афганистана и 15 иностранцев. Следователи до сих пор изучают, как талибы смогли преодолеть несколько уровней безопасности.

В результате террористической атаки боевиков движения Талибан на отель InterContinental в столице Афганистана Кабуле погибли 40 человек, 12 получили ранения. Об этом сообщает AFP со ссылкой на окончательные данные местного Министерства здравоохранения.

"Окончательное число погибших среди афганцев от нападения на отель InterContinental составляет 25 человек", – сообщил представитель министерства здравоохранения Вахид Майрой.

По его словам, еще 12 афганцев получили ранения. Кроме того, погибли 15 иностранцев.

Отмечается, что следователи до сих пор изучают, как талибы смогли преодолеть несколько уровней безопасности в отеле на вершине холма.

Как сообщал Корреспондент.net, в отеле InterContinental погибли не менее семи граждан Украины. Накануне их тела доставили на родину.

Напомним, во время теракта в Кабуле удалось спасти 19 граждан Украины.