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Земан победил на президентских выборах в Чехии

Комментариев: 4
Итоговый разрыв между Земаном и Драгошем составил около 200 тысяч голосов. Действующий президент победил в 10 регионах страны, но проиграл оппоненту в Праге.
Президент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан
EPA/UPG

Действующий президент Чехии Милош Земан переизбран на второй срок. Во втором туре после подсчета 96% голосов избирателей он набрал более 52% голосов. Об этом сообщают чешские СМИ в субботу, 27 января.

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Конкурент Земана – бывший глава Национальной академии наук Иржи Драгош – заручился поддержкой почти 48% избирателей.

Итоговый разрыв между оппонентами составил около 200 тысяч голосов.

Драгош победил в четырех регионах страны, в частности и в Праге. Земан оказался сильнее в 10 регионах.

Явка на выборах превысила 65%.

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Иржи Драгош уже признал поражение, поздравив Земана с победой.

Ранее сообщалось о том, что Гройсман назвал президента Земана психически больным

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Теги: Выборы, президент, Чехия, избиратели, голосование, Милош Земан, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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KastrYOUlya    27.01.2018, 21:34
Оценка:  -8
KastrYOUlya
Знову зрада ??? =)))))
wnt    27.01.2018, 21:34
Оценка:  +1
wnt
пАбедил))
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