Армия Турции расширяет зону контроля в Сирии

Потери курдов составляют около 400 человек. При этом турецкие военные опровергли информацию российских СМИ об уничтожении курдами вертолета в Африне.

Турецкие военные расширяют зону контроля в анклаве Африн в ходе операции Оливковая ветвь на северо-западе Сирии. Как сообщает Анадолу со ссылкой на Генштаб ВС Турции, уничтожены 394 курдских боевика.

"На восьмой день антитеррористической операции, ВС Турции и отряды оппозиции освободили от террористов PYD/PKK селение Али Бекки на северо-западе района Африн. Кроме того, установлен контроль над высотой 740 в районе Раджо и тренировочным лагерем террористов, ликвидировано более 10 боевиков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в Африне были освобождены селения Адаманлы, Хафтар, Хай оглу, Омер Ушагы, Марсо, Шейх Абид, Карманлы, Вали Кёй, Курни и Махмуд Убасы, а также высота Сирия Тел.

При этом военные опровергли информацию российского агентства РИА Новости об уничтожении курдами турецкого вертолета в Африне.

Как сообщал Корреспондент.net, 20 января Турция начала в Сирии военную операцию Оливковая ветвь против группировок курдов. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов.

Турецкие танки вошли в сирийский Африн, а авиация ударила по аэродрому Минниг на северо-западе страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что войска быстро уничтожат курдских боевиков.