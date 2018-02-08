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На похороны летчика Филипова пришли тысячи людей

Комментариев: 20
Роман Филипов, которого убили сирийские боевики,дослужился до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка.
На похороны летчика Филипова пришли тысячи людей
© EPA/UPG
Фото 1/8
  • Романа Филипова похоронили в Воронеже. В России этого летчика считают героем.
  • Романа Филипова похоронили в Воронеже. В России этого летчика считают героем.
  • Романа Филипова похоронили в Воронеже. В России этого летчика считают героем.
  • Романа Филипова похоронили в Воронеже. В России этого летчика считают героем.
  • Романа Филипова похоронили в Воронеже. В России этого летчика считают героем.
  • Романа Филипова похоронили в Воронеже. В России этого летчика считают героем.
  • Романа Филипова похоронили в Воронеже. В России этого летчика считают героем.
  • Романа Филипова похоронили в Воронеже. В России этого летчика считают героем.
На похороны летчика Филипова пришли тысячи людей
Романа Филипова похоронили в Воронеже. В России этого летчика считают героем.
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Читай также: В Сирии журналист рассказал “правду“ о погибшем пилоте Су-25

Погибшего в Сирии пилота ВКС РФ Романа Филипова в четверг, 8 февраля, похоронили на Коминтерновском кладбище Воронежа (Россия).

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

После церемонии прощания в Доме офицеров в Северном микрорайоне траурная процессия переехала на Коминтерновское кладбище, где в часовне прошло отпевание.

Филипова закопали под гимн на Аллее почетной славы рядом с братской могилой военных летчиков. По оценкам корреспондента, на кладбище пришли порядка двух тысяч человек. Прозвучало пять залпов салюта почетного караула.

Филипов родился в 1984 году в Воронеже в семье летчика. Учился в Краснодарском высшем военном авиационном училище. Сделал карьеру от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Считался асом, был призером и победителем всеармейского конкурса Авиадартс. Сколько служил в Сирии, не говорится.

Напомним, по официальной версии Минобороны РФ, штурмовик Су-25 Филипова был сбит 3 февраля “при облете зоны деэскалации Идлиб“. Офицер не смогу удержать подбитый самолет в воздухе и катапультировался. В итоге он был окружен и погиб в бою с террористами, подорвав себя гранатой. За это президент РФ Владимир Путин дал Филипову “героя России“.
 

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Теги: Филипов, похороны, пилот, Сирия, Россия, самолеты
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Комментариев (25)
Отсортировать по дате Вниз
transiver    08.02.2018, 18:46
Оценка:  +2
transiver
Что херой делал в чужом государстве???
Хоть одна душа задумалась!
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    08.02.2018, 18:45
Оценка:  +1
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Вот как асы российские в Сирии тренируются на живых людях. Сколько россиянам обходилось подготовить и содержать такого пилота, сколько стоит такой самолет? А добила новоиспеченного героя граната за 5 баксов. Как там путин говорил-дешевле чем на полигоне?
gudini84    08.02.2018, 18:44
Оценка:  +1
gudini84
Сборище педерастов бессовестных!!!
А как Вы думали, будете лезть в чужой огород и все ок???
Людмил_А    08.02.2018, 18:42
Оценка:  -3
Людмил_А
Царствие небесное летчику, который отдал свою жизнь в борьбе с терроризмом. Весь мир восхищается его подвигом. Все, кто отписался ниже - поддерживают терроризм.
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    08.02.2018, 18:47
Оценка:  0
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Типа ты в терроризме разбираешься? Террориста и фашиста убили гранатой, а ты поплачь пойди...
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    08.02.2018, 18:36
Оценка:  +4
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Это вам за сирийских пацанов...
Alex__z    08.02.2018, 17:57
Оценка:  -11
Alex__z
Человек погиб , так давайте будем на его костях плясать.
Вы люди или выродки. Ну умерло бы Пуйло я бы сам не сдержался позлорадствовать.
А так будьте человечны
krolikoff_net    08.02.2018, 17:59
Оценка:  +9
krolikoff_net
существо утилизировали, кровожадное существо, отличавшееся особым зверством против мирного населения. Людского в нем ничего не было .
slocum    08.02.2018, 17:59
Оценка:  +9
slocum
Человек служил в армии, которая ведет агрессивные (не оборонительные) войны, в том числе против Украины. Мог и не служить - это всегда выбор, после срочки. За что жалеть? Не за что.
z-u-b    08.02.2018, 17:47
Оценка:  +10
z-u-b
убийца -герой раши,медицина тут не поможет
Бувший_східняк    08.02.2018, 17:47
Оценка:  +11
Бувший_східняк
Одно дело, когда защищаешь свою землю и свой дом, и совсем другое - когда воюешь неизвестно за чьи интересы где-то вдали в чужих краях. В первом случае - ты герой, а во втором - обычный наёмник и расходный материал.
KITE    08.02.2018, 17:45
Оценка:  +6
KITE
А сколько ж людей придут на похороны Путлера??????
Бувший_східняк    08.02.2018, 17:47
Оценка:  +9
Бувший_східняк
Будет еще одна ходынка, это точно.
BigTED    08.02.2018, 17:57
Оценка:  +3
BigTED
будет ли такой же цирк на на похоронах Ким Чен Ира ?
вот что интересно)
BigTED    08.02.2018, 17:57
Оценка:  0
BigTED
как на похоронах)
rashensvoloch    08.02.2018, 17:36
Оценка:  +14
rashensvoloch
Щуряча смерть об'єднує щурів.
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