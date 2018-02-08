На похороны летчика Филипова пришли тысячи людей

Роман Филипов, которого убили сирийские боевики,дослужился до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка.

Романа Филипова похоронили в Воронеже. В России этого летчика считают героем.

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Погибшего в Сирии пилота ВКС РФ Романа Филипова в четверг, 8 февраля, похоронили на Коминтерновском кладбище Воронежа (Россия).

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

После церемонии прощания в Доме офицеров в Северном микрорайоне траурная процессия переехала на Коминтерновское кладбище, где в часовне прошло отпевание.

Филипова закопали под гимн на Аллее почетной славы рядом с братской могилой военных летчиков. По оценкам корреспондента, на кладбище пришли порядка двух тысяч человек. Прозвучало пять залпов салюта почетного караула.

Филипов родился в 1984 году в Воронеже в семье летчика. Учился в Краснодарском высшем военном авиационном училище. Сделал карьеру от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Считался асом, был призером и победителем всеармейского конкурса Авиадартс. Сколько служил в Сирии, не говорится.

Напомним, по официальной версии Минобороны РФ, штурмовик Су-25 Филипова был сбит 3 февраля “при облете зоны деэскалации Идлиб“. Офицер не смогу удержать подбитый самолет в воздухе и катапультировался. В итоге он был окружен и погиб в бою с террористами, подорвав себя гранатой. За это президент РФ Владимир Путин дал Филипову “героя России“.

