Крушение Ан-148 в России: видео с места авиакатастрофы

В Подмосковье упал пассажирский самолет. Куски фюзеляжа и тела лежат по траектории полета самолета.

Информация о крушении самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье официально подтвердилась. Появилось видео с места авиакатастрофы.

По факту крушения Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна. По предварительным данным, на борту был 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Место крушение Ан-148 в Подмосковье 0:00 / 00:47

Крушение Ан-148: спасатели откапывают тела 0:00 / 00:23

СМИ сообщают, что лайнер мог начать разваливаться еще в воздухе или прямо возле земли, поскольку куски фюзеляжа и тела лежат по траектории полета самолета. По данным flightrada24, перед потерей сигнала самолет за минуту снизился с 1900 до 975 метров.

Анонимный источник Интерфакса сказал, что среди версий - возможные неисправности, в том числе в двигателе или механизации крыла. Официально о причинах катастрофы пока ничего не сообщалось. Черные ящики также еще не нашли.

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Катастрофа в Подмосковье — вторая в истории для Ан-148. В 2011 году такой самолет разбился в Белгородской области во время тренировочного полета. Погиб весь экипаж из шести человек. Следствие выдвигало версию о том, что пилоты вышли на слишком большую скорость из-за неверных показаний приборов.

Напомним, 30 января стало известно сообщили, что согласно постановлению суда США родственники жертв катастрофы Boeing рейса MH17 на Донбассе имеют право на компенсацию в размере 400 миллионов долларов. Компенсацию обязали выплатить Игоря Гиркина. Тот ответил, что таких денег не имеет.

