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Крушение Ан-148 в России: видео с места авиакатастрофы

Комментариев: 8
В Подмосковье упал пассажирский самолет. Куски фюзеляжа и тела лежат по траектории полета самолета.
Обломки Ан-148
Обломки Ан-148
Mash

Информация о крушении самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье официально подтвердилась. Появилось видео с места авиакатастрофы.

По факту крушения Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна. По предварительным данным, на борту был 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Место крушение Ан-148 в Подмосковье
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Крушение Ан-148: спасатели откапывают тела
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СМИ сообщают,  что лайнер мог начать разваливаться еще в воздухе или прямо возле земли, поскольку куски фюзеляжа и тела лежат по траектории полета самолета. По данным flightrada24, перед потерей сигнала самолет за минуту снизился с 1900 до 975 метров.

Анонимный источник Интерфакса сказал, что среди версий - возможные неисправности, в том числе в двигателе или механизации крыла. Официально о причинах катастрофы пока ничего не сообщалось. Черные ящики также еще не нашли.

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Катастрофа в Подмосковье — вторая в истории для Ан-148. В 2011 году такой самолет разбился в Белгородской области во время тренировочного полета. Погиб весь экипаж из шести человек. Следствие выдвигало версию о том, что пилоты вышли на слишком большую скорость из-за неверных показаний приборов.

Напомним, 30 января стало известно сообщили, что согласно постановлению суда США родственники жертв катастрофы  Boeing рейса MH17 на Донбассе имеют право на компенсацию в размере 400 миллионов долларов. Компенсацию обязали выплатить Игоря Гиркина. Тот ответил, что таких денег не имеет.
 

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Теги: авиакатастрофа, Россия, Ан-148, крушение самолета, Подмосковье
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Комментариев (8)
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CTPECC    11.02.2018, 19:27
Оценка:  +1
CTPECC
Украинцы соболезнуют семьям погибших.
Древний_Язычник    11.02.2018, 19:25
Оценка:  +4
Древний_Язычник
Задорнов прав - таки тяжелее воздуха!
Кокобрайс    11.02.2018, 19:53
Оценка:  0
Кокобрайс
Задорнов свое получил. Не стоит ему уподобляться
petja@    11.02.2018, 19:25
Оценка:  -1
petja@
Ну не знаю чи жалко чи ні, після всіх історій тепер всі однакові, але з другої сторони завжди страшно коли гинуть " люди".
Тиеру    11.02.2018, 19:25
Оценка:  -9
Тиеру
а где трупы где тела с самолета - 70 человек и ни одного останка на видео?
Древний_Язычник    11.02.2018, 19:25
Оценка:  +4
Древний_Язычник
Их уже местные на сувениры распродали
ionium    11.02.2018, 19:25
Оценка:  -5
ionium
Визитки Яроша не нашли? На кройняк Зоряна и Шкиряка!
colavova    11.02.2018, 16:37
Оценка:  +15
colavova
Ну не взлетает он без украинских запчастей..
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