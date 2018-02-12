Печатная журналистика доживает последние 10 лет – The New York Times

Главный исполнительный директор газеты The New York Times Марк Томсон считает, что печатная журналистика через 10 лет перестанет существовать из-за финансовой невыгодности.

Печатная журналистика доживает свою последнюю декаду. Об этом заявил главный исполнительный директор газеты The New York Times Марк Томсон, сообщает издание CNBC.

"Я верю, что это последние 10 лет, когда мы можем видеть в США печатные продукты журналистики. Она будет выживать так долго, как только может, но конец неизбежен", - сказал он.

Исполнительный директор уверяет, что они будут стараться как можно дольше обслуживать своих лояльных подписчиков, которые привыкли получать ежедневные и еженедельные выпуски газеты в печатном виде, но неотвратимо приближается момент, когда это будет слишком сильно бить по экономике издания и им придется полностью перейти на цифровую подписку.

"Это просто экономика. Будет точка, когда с экономической точки зрения печатная журналистика прекратит предоставлять интерес для нас", - добавил Марк Томсон.

Он уверен, что цифровые подписки это то, что удержит его газету на плаву для нового поколения читателей.

Выручка от цифровых подписчиков увеличилась на 51% по сравнению с предыдущим годом, а общий доход газеты составил 484 миллиона долларов. За год акции компании выросли более чем на 20%.

Напомним, еще в 2006 году по данным ряда американских исследований, позиции онлайновых изданий в конкурентной борьбе с печатными СМИ становились все более прочными.