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По российским наемникам работали стратегические бомбардировщики

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Контратака американцев в провинции Дейр-эз-Зор была действительно масштабной - стратегические бомбардировщики против незначительных целей США не используют.
Россиян "ровняли" B-52, А-22, F-15E, MQ-9 Reaper, AC-130, Apache
Россиян "ровняли" B-52, А-22, F-15E, MQ-9 Reaper, AC-130, Apache
EPA/UPG

Стало известно, какие силы использовали американцы для отражения наступления проправительственной группировки в провинции Дейр-эз-Зор в ночь на 8 февраля. Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Джеффри Харриган. Текст опубликован на сайте Пентагона.

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Харриган повторил тезисы, высказанные ранее другими Минобороны США - американцы действовали в целях “самозащиты“ от “враждебной силы“, атаковавшей союзные США подразделения Демократических сил Сирии. Состав этой враждебной группировки, кому она подчиняется - от этих “спекуляций“ спикер Пентагона отказался. Он подчеркнул, что США знали о подготовке наступления и связывались с представителями российского командования, чтобы предупредить их и убедиться, что российских сил в этом районе нет.

“На земле наши авианаводчики более трех часов корректировали удары авиации и артиллерии“, - заявил Харриган и отметил, что в этой операции американцы задействовали истребители-бомбардировщики F-15E, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, “летающую артиллерию“ AC-130, вертолеты Apache и стратегические бомбардировщики B-52. Они успешно уничтожили живую силу и бронетехнику противника.

По данным Пентагона, противник задействовал примерно батальон. Соответственно, он был ликвидирован.

“Когда враждебные силы повернули на запад и отступили, мы прекратили огонь“, — сообщил офицер и еще подчеркнул, что российскую сторону предупреждали о наращивании в этом районе группировки неких сил, враждебных коалиции.

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Ранее СМИ сообщали, что в зоне удара находились российские наемники, многие погибли (от дюжины до нескольких сотен, в зависимости от источника информации), хотя ни в Минобороны РФ, ни в Кремле эту информацию не подтверждают, ссылаясь на отсутствие таких сведений.

Коммерсант сообщил, что целью группировки, которую уничтожили американцы, был захват нефтезавода, подконтрольного курдам. 

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Теги: Сирия, бомбардировщики, США, авиаудар, наемники, российские военные
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Комментариев (2)
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Rangol    14.02.2018, 22:11
Оценка:  -3
Rangol
А фотки покажут, что то долго с фотками затянули. Как только русский самолет сбили сразу много фоток и видео выложили, даже. А здесь 300 ихтамнетов уничтожили и не показывают
Letohradek    14.02.2018, 22:10
Оценка:  +3
Letohradek
Пора утюжить ихтамнетов на Донбассе!
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