Курды обвинили Турцию в применении напалма

Представитель курдских сил самообороны Африна сообщил, что турецкая армия использует оружие, запрещенное международной конвенцией.

Официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду заявил, что турецкая армия применяет запрещенное международной конвенцией оружие в ходе боевых действий на сирийско-турецкой границе, передает РИА Новости.

"Мы не можем говорить о как таковом продвижении (турецких сил), наблюдаются операции из серии "пришли-ушли", которые соответствуют тактике сил самообороны, с целью компенсации большой разницы в вооружении. Турецкая армия обладает самолетами, танками, ракетами и использует оружие, запрещенное международной конвенцией - напалм и снаряды с газом хлор, также разница в количестве бойцов. У них десятки тысяч террористов помимо турецких военных", - подчеркнул Хеду.

Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на главу больницы Африна Джоана Мохамада сообщило, что в пятницу, 16 февраля, в больницу поступило шесть человек с симптомами удушья в результате применения отравляющих веществ турецкими военными в деревне Аранда кантона Африн.

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Напомним, Анкара начала военную операцию под названием Оливковая ветвь против группировок сирийских курдов 20 января. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов. На стороне Турции действуют боевики Сирийской свободной армии.

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