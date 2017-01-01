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В Венесуэле самолет упал на дом, есть жертвы

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В венесуэльском штате Боливар, легкомоторный самолет Cessna упал на жилой дом, в результате авиакатастрофы погиб один человек. Пилот выжил и был госпитализирован.
На месте происшествия работают экстренные службы
На месте происшествия работают экстренные службы
twitter.com/PCivil_Ve

В Венесуэле легкомоторный самолет Cessna упал на жилой дом – в результате авиакатастрофы погиб один человек. Инцидент произошел в штате Боливар, сообщает пресс-служба гражданской обороны Венесуэлы.

По данным спасателей, на борту самолета находились два человека. Пилот выжил и был госпитализирован.

Самолет упал на жилой дом в городе Сьюдад-Боливар, в результате возник пожар, при этом хозяйка разрушенного дома не пострадала.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сегодня в Иране разбился самолет – погибли все 66 человек, находившиеся на борту.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, фото, дом, Венесуэла, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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