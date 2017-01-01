В Венесуэле самолет упал на дом, есть жертвы
В венесуэльском штате Боливар, легкомоторный самолет Cessna упал на жилой дом, в результате авиакатастрофы погиб один человек. Пилот выжил и был госпитализирован.
В Венесуэле легкомоторный самолет Cessna упал на жилой дом – в результате авиакатастрофы погиб один человек. Инцидент произошел в штате Боливар, сообщает пресс-служба гражданской обороны Венесуэлы.
По данным спасателей, на борту самолета находились два человека. Пилот выжил и был госпитализирован.
Самолет упал на жилой дом в городе Сьюдад-Боливар, в результате возник пожар, при этом хозяйка разрушенного дома не пострадала.
Cмотрите фотогалерею: В Венесуэле самолет упал на дом, есть жертвы
На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сегодня в Иране разбился самолет – погибли все 66 человек, находившиеся на борту.
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