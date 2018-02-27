У границы с Украиной заметили колонну военной техники РФ

В сети показали колонну российской военной техники, которая двигалась по Новочеркасску Ростовской области. Город расположен в 45 километрах до границы Украины.

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В российском Новочеркасске Ростовской области сняли движущуюся по городу колонну военной техники. Соответствующее видео во вторник, 27 февраля, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал блоггер Daniel Rodriguez.

“Россия, Новочеркасск, 45 км к границе Украины и оккупированных РФ территорий, колонна военной техники. Напоминаю, штаб террористических анклавов расположен именно в этом городе“, - говорится в его сообщении.

Напомним, в январе в Керчи заметили колонну бронетехники РФ.