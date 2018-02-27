Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У границы с Украиной заметили колонну военной техники РФ

Комментариев: 1
В сети показали колонну российской военной техники, которая двигалась по Новочеркасску Ростовской области. Город расположен в 45 километрах до границы Украины.

Читай также: Полиция Германии остановила колонну с бронетехникой США

В российском Новочеркасске Ростовской области сняли движущуюся по городу колонну военной техники. Соответствующее видео во вторник, 27 февраля, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал блоггер Daniel Rodriguez.

“Россия, Новочеркасск, 45 км к границе Украины и оккупированных РФ территорий, колонна военной техники. Напоминаю, штаб террористических анклавов расположен именно в этом городе“, - говорится в его сообщении.

Напомним, в январе в Керчи заметили колонну бронетехники РФ.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-Россия, видео, военная техника, новости Донбасса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Woodbrother    27.02.2018, 11:03
Оценка:  +1
Woodbrother
Ихтамнеты едут помиратьзапутена .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь