В Австралии нашли самое старое письмо в бутылке

Бутылку с посланием выбросили 132 года назад с немецкого судна. Эта бутылка была частью научного эксперимента .

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Старейшее из ныне известных посланий в бутылке нашла жительница Австралии. Об этом во вторник, 6 марта, сообщает ABC Australia.

Бутылку нашли на пляже города Перт, а послание датируется 12 июня 1886 года.

“Она выглядела как прекрасная старая бутылка, я подумала, что она будет хорошо смотреться в моем книжном шкафу“, - сказала Тоня Иллман, которая нашла бутылку.

Когда она принесла находку домой, оказалось, что в бутылке находится сверток с печатным и рукописным текстом на нем.

Послание датируется 12 июня 1886 года. Оно было написано пассажиром немецкого судна Паула в 950 километрах от западного побережья Австралии.

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Как выяснилось, между 1864 и 1933 годами тысячи бутылок были выброшены за борт с немецких кораблей с научной целью. Каждая из бутылок содержала форму, на которой капитан записывал дату, координаты судна и подробности о его маршруте. Это было частью эксперимента Германской военно-морской обсерватории, чтобы лучше понять глобальные океанские течения.

На обороте сообщения того, кто найдет бутылку, просили написать, когда и где она была найдена и вернуть ее, либо в Германскую военно-морскую обсерваторию в Гамбурге, либо в ближайшее германское консульство.

Тоня Иллманн нашла свою бутылку через 132 года после того, как она была выброшена за борт. Она одолжила бутылку с посланием на пару лет музею для демонстрации.

На данный момент это самое старое из известных сообщение в бутылке. Второе по старшинству послание было выброшено за борт чуть больше 110 лет назад.