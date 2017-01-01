Волкер: Украина все еще не готова к НАТО

Украина еще в 2008 году могла получить План действий по членству в НАТО. однако не смогла как из-за внутреннего сопротивления некоторых стран, так и из-за собственной неготовности.

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Украина должна была получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте. Об этом сообщил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в Брюсселе в субботу, 10 марта.

“США выступали за предоставление ПДЧ для Украины и Грузии, что было правильно, и что должно было быть сделано, потому что ПДЧ не является гарантией членства. Это - инструмент, путь помочь стране подготовиться, чтобы она стала надежным кандидатом позже“, - сказал он.

По мнению Волкера, к членству в НАТО Грузия и Украина не готовы до сих пор. “Для обеих стран много еще остается сделать. ПДЧ был разработан как инструмент“, - отметил политик.

Волкер объяснил, что в 2008 году союзники США по Альянсу опасались создания “автоматизма в направлении к членству“.

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Напомним, 10 марта стало известно, что НАТО официально признало за Украиной стремление стать в будущем членом альянса.