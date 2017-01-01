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Турция может начать в Сирии новые операции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал НАТО за то, что альянс не поддержал турецкую военную операцию в Сирии, обвинив альянс в двойных стандартах.
Президент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган

После завершения операции Оливковая ветвь в сирийском Африне Турция может начать новые антитеррористические операции в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган митинге в Мерсине в субботу, 10 марта, сообщает агентство Анадолу.

"Мы ведем соответствующие обсуждения. Цель Турции – не захват чужих территорий, а ликвидация угрозы терроризма в регионе. Турция будет бороться с террористами везде, где они орудуют", – сказал он.

По словам Эрдогана, Анкаре "хорошо известны" цели в Сирии террористов и тех, кто их поддерживает. "Поэтому Турция ведет с ними решительную борьбу", – заявил президент.

Он также заявил, что в ходе операции в Африне нейтрализовано 3213 террористов.

Кроме того Эрдоган раскритиковал НАТО за то, что альянс не поддержал турецкую военную операцию в Сирии. "Эй, НАТО, где ты?" - сказал президент Турции и обвинил альянс в двойных стандартах.

Эрдоган сказал, что Турция направила войска в зону конфликта по просьбе НАТО, но не получила поддержки взамен. Турецкий лидер призвал НАТО прийти на помощь стране, заявив, что ее границы сейчас "находятся под угрозой".

Ранее турецкие военные в ходе операции Оливковая ветвь в сирийском Африне взяли под контроль один из крупнейших городов в регионе – Джиндерес.

 

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Теги: Турция, Сирия, Эрдоган, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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