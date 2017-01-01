Неделя до выборов в РФ: Путина готовы выбрать 69%

18 марта 2018 года, в годовщину "присоединения" Крыма, россияне намерены в очередной раз выбрать вождем Владимира Путиным .

По последним данным, рейтинг Путина как кандидата в президенты РФ составляет 69%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, который проводили в течение четырех дней (5-7, 9 марта методом телефонного интервью.

Читай также: Ленин, Сталин и диссиденты. В РФ назвали кумиров XX века

Что касается явки, то 74% россиян говорят, что точно придут на выборы, еще 9% - что скорее всего примут участие в голосовании. 1% респондентов сообщил о намерении испортить бюллетень, 3% заявили, что не стали бы участвовать в выборах. Еще 11% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Рейтинг Владимира Путина, согласно опросным данным - 69% (это доля россиян, декларирующих свою готовность отдать голос за действующего президента).

Электоральный показатель Павла Грудинина (директора совхоза, которого КПРФ выдвинула в президенты) составляет 7%, лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 5%, “оппозиционерки“ Ксении Собчак - 2%, лидера партии Яблоко Григория Явлинского - 1%.

Напомним, Путин - самый бедный из кандидатов в президенты России, согласно поданным декларациям.

Смотри также - Россиян в предвыборном ролике пугают гомосексуалистами и неграми