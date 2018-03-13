Три жвачки и Путин: Собчак рассказала о своем крещении

Ксения Собчак рассказала как мама уговорила ее покреститься и какую роль в этом действе сыграл Владимир Путин.

Экс-телеведущая, а ныне кандидат в президенты от партии Гражданская Инициатива Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что является крестной дочерью Владимира Путина. О своем крещении политик рассказала в интервью радиостанции Эхо Москвы.

По словам Ксении, Путин действительно присутствовал на ее крещении в 12 лет, однако не крестил Ксению. Да и само крещение не было для Собчак выдающимся событием.

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“На самом деле, я клянусь, у меня крещение в 12 лет не было каким-то запоминающимся событием. Для меня это была история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви (...) Там был, в том числе, Владимир Путин, но, насколько говорит моя мама, он не был моим крестным отцом“, — рассказала Собчак.

Собчак отрицает личные связи с Путиным. Она говорит, что виделась с ним только на годовщинах смерти своего отца, с которым президент работал вместе. С 2000 года Анатолий Александрович Собчак был доверенным лицом президента.

Также Ксения встречалась с Путиным чтобы сообщить ему о намерении баллотироваться в президенты. Политик утверждает, что больше никак не связана с Путиным.

Напомним, 14 февраля Ксения Собчак подала в суд на участие Путина в выборах. Ксения полагает, что таким образом Владимир Путин нарушит Конституцию РФ.