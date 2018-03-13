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Украинского моряка в Греции приговорили к 180 годам тюрьмы

Комментариев: 2
Граждане ЕС и Турции, задержанные по таким же обвинениям, отбывают в греческих тюрьмах лишь по несколько лет из этого срока. А вот украинцев ожидает пожизненное.
Украинский моряк получил пожизненное за перевозку нелегалов
Украинский моряк получил пожизненное за перевозку нелегалов
gettyimages.co.uk/

Суд в Греции 12 марта приговорил украинского моряка Дениса Бровченко к 180 годам тюрьмы за незаконную перевозку сирийских беженцев. Об этом сообщает ТСН.

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Как отмечается, граждане ЕС и турки, задержанные по таким же обвинениям, отбывают в греческих тюрьмах лишь по несколько лет. По мнению Бровченко, проблема в том, что дипломаты других стран, в отличие от украинских, договариваются с греческими властями относительно своих граждан.

“Все были задержаны береговой охраной при перевозке беженцев из Ближнего Востока в Италию морским путем. Сейчас это распространенная вакансия в Европе. А вот последствия являются шокирующим сюрпризом для каждого - пожизненное заключение“, - заявил он.

Бровченко также добавил, что местные власти не дают гражданам Украины возможности защитить себя, а представители украинского консульства “игнорируют все наши многократные просьбы о помощи, такие как юридическая поддержка или хотя бы визит и консультация“.

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“Мы не знаем, что указано в наших показаниях, по каким статьям нас обвиняют, как защищаться в суде… Никто из нас ранее не имел проблем с законом! Все оказались здесь, помогая людям бежать от войны в Европу, которая их принимает. Зверское преступление, не так ли? Не спорим, закон был нарушен и за это нужно нести наказание, но оно не соизмеримо с содеянным!“, - подчеркнул украинец.

Напомним, около 120 украинцев были задержаны в Греции по обвинению в перевозке нелегалов. 

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Теги: суд, Греция, тюремный срок
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Комментариев (2)
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Шкиряк_и_Зорин    13.03.2018, 14:22
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорин
Так не честно!!!
Хюндай    13.03.2018, 14:06
Оценка:  +2
Хюндай
Повезло, получит автоматически гражданство Греции (пожизненное)
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