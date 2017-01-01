Неизвестный пытался напасть на Меркель

Мужчина побежал к Меркель, когда та шла к своей машине в Берлине, но был остановлен службой безопасности. При попытке нападения неизвестный громко кричал на "не-немецком" языке.

В Берлине полиция задержала мужчину, который пытался совершить нападение на канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом в среду, 14 марта, сообщает Welt.

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Отмечено, что инцидент произошел на выходе из здания бундестага.

“Меркель, которая собиралась ехать к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру, шла к машине. Мужчина побежал к ней, но был остановлен службой безопасности. Канцлер покинула место происшествия“, - говорится в сообщении.

При этом никаких подробностей инцидента не сообщается.

Как уточняет издание, при попытке нападения мужчина громко кричал на “не-немецком“ языке.

Напомним, 14 марта Ангела Меркель была в четвертый раз была избрана на должность канцлера ФРГ.