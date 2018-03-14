Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

Кандидатуру Ангелы Меркель поддержали 364 депутата Бундестага. "Против" проголосовали 315 парламентариев.

Депутаты Бундестага вновь избрали Ангелу Меркель на пост федерального канцлера Германии в среду, 14 марта. Она возглавила правительство страны в четвертый раз подряд.

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Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата Бундестага. “Против“ проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.

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В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами Бундестага и членами Бундесрата.

Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу. Во второй половине дня в среду состоится первое заседание правительства.

На этом завершится самый длинный в истории ФРГ процесс формирования нового правительства, длившийся 171 день.

Напомним, в кабинет министров ФРГ вошли представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Источник: Русская служба Deutsche Welle