В Москве прощаются с Олегом Табаковым

Прощание проходит в Художественном театре имени Чехова.

Люди несут цветы с самого утра mk.ru

В Москве в Художественном театре имени Чехова проходит церемония прощания с известным актером театра и кино Олегом Павловичем Табаковым. Об этом сообщает РИА Новости.

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С самого утра к театру приходит множество людей, которые несут букеты, венки и корзины с цветами. Центральный подъезд театра усыпан цветами.

Прощаться с актером пришли как простые люди, так и его друзья и коллеги.

На экране сцены показывают видеоряд со всеми ролями актера.

Напомним, 12 марта умер Олег Табаков. Актер скончался после продолжительной болезни на 83-м году жизни.