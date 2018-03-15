Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Москве прощаются с Олегом Табаковым

Комментариев: 0
Прощание проходит в Художественном театре имени Чехова.
Люди несут цветы с самого утра
Люди несут цветы с самого утра
mk.ru

В Москве в Художественном театре имени Чехова проходит церемония прощания с известным актером театра и кино Олегом Павловичем Табаковым. Об этом сообщает РИА Новости.

Читай также: Умер известный телеведущий Олесь Терещенко

С самого утра к театру приходит множество людей, которые несут букеты, венки и корзины с цветами. Центральный подъезд театра усыпан цветами.

Прощаться с актером пришли как простые люди, так и его друзья и коллеги. 

На экране сцены показывают видеоряд со всеми ролями актера. 

Напомним, 12 марта умер Олег Табаков. Актер скончался после продолжительной болезни на 83-м году жизни.

Поделись:
Теги: Россия, Москва, Театр им. Чехова, Олег Табаков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь