Россия вышлет британских дипломатов - Лавров

Глава МИД Российской Федерации заявил, что в ближайшем будущем будет объявлено о высылке дипломатов Великобритании, находящихся в России.

Москва вышлет из британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Об этом в 15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в комментарии РИА Новости.

Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: “Скоро“.

Также 15 марта официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва надеялась начать “активный диалог“ с Лондоном, однако на все запросы получила “ничего не значащие отписки“. Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Британия высылает 23 российских дипломатов из страны из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, в котором подозревают Россию. В ответ в Совете Федераций РФ пообещали “не давать Лондону спуску“, заявив, что ответные меры России против Великобритании будут не зеркальными, а еще более жесткими.