В Германии столкнулись электрички: 43 пострадавших

Полиция сообщила, что авария могла произойти из-за того, что машинист одного из поездов был пьян. Это установили с помощью теста на алкоголь.

В Кельне столкнулись две городские электрички, пострадали 43 человека. JОб этос сообщает Bild.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 15 марта. В полиции заявили, что один из машинистов был пьян. Это установили с помощью дыхательного теста на алкоголь, эксперты ждут результатов анализа крови. Информацию подтвердили в транспортной службе Кельна (KVB).

“Полиция сообщила, что авария могла произойти из-за того, что машинист подъезжающего поезда находился под воздействием алкоголя. Если это будет подтверждено, мы будем глубоко потрясены, будут проведены внутренние разъяснения. Такого в KVB на нашей памяти не было“, – говорится в заявлении транспортной службы.

Инцидент вызвал задержки в железнодорожном движении.

Напомним, 14 марта во Львове поезд перерезал мужчину пополам. Полицейские пришли к выводу, что погибший мужчина совершил самоубийство.