Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ООН сорвалось российское выступление об Украине

Комментариев: 0
Представители РФ намекают, что украинские дипломаты причастны к забастовке персонала офиса Совета ООН.
Зал совета по правам человека ООН
Зал совета по правам человека ООН
Wikimedia Commons

В пятницу, 16 марта в Женеве сорвалось заседание Совета ООН по правам человека, на котором представители России собирались выступить с докладом о якобы нарушениях Украиной прав крымчан, сообщает РИА Новости.

Читай также: США в ООН обвинили Россию в отравлении Скрипаля

Российская сторона в срыве косвенно обвиняет украинцев, которые якобы могут быть причастны к забастовке персонала в Совете ООН. О подробностях рассказал руководитель рабочей группы от представительства “Республики Крым“ при президенте РФ Александр Молохов, который должен был выступать.

“Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации“, - сказал Молохов.

По его словам, Украина стремилась “любым способом“ сорвать заседание. При этом, по официальной версии, его отменили из-за забастовки персонала.

Он намекнул, что украинские дипломаты могли специально подстроить забастовку персонала.

Читай также: Россия в ООН: До аннексии Крым был “заброшенной территорией“

“Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы“, - добавил Молохов.

Напомним, накануне Украина созвала заседание Совбеза ООН по Крыму. Совбез поддержал Украину в этой ситуации.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, ООН, Крым
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Операторська    16.03.2018, 15:14
Оценка:  0
Операторська
пожуйте шмарклі
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь