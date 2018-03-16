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Джонсон: "Очень вероятно", что Путин лично дал приказ применить химоружие

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отметил, что это первый случай со времен Второй мировой войны, когда химоружие применяют на улицах Европы.
Россия планирует принять меры по Британии
Россия планирует принять меры по Британии
EPA/UPG

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ о применении химоружия на территории Великобритании вероятнее всего дал лично президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает Sky News.

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Таким образом, глава МИД Великобритании возложил на Кремль ответственность за отравление нервно-паралитическим веществом экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Соответствующее заявление он сделал перед журналистами.

“Мы считаем, что это очень вероятно, что это было его решение - приказать использовать нервно-паралитическое средство на улицах Британии“, - сказал министр.

Он отметил, что это первый случай со времен Второй мировой войны, когда химоружие применяют на улицах Европы.

Напомним, 16 марта один из главных разработчиков вещества Новичок Вил Мирзаянов заявил, что нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, является химическим оружием массового поражения.

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Теги: Великобритания, МИД, Борис Джонсон, химоружие, Скрипаль, Путин
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Комментариев (1)
Глод    16.03.2018, 16:36
Оценка:  0
Глод
это первый случай со времен Второй мировой войны...

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