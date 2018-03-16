Джонсон: "Очень вероятно", что Путин лично дал приказ применить химоружие
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ о применении химоружия на территории Великобритании вероятнее всего дал лично президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает Sky News.
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Таким образом, глава МИД Великобритании возложил на Кремль ответственность за отравление нервно-паралитическим веществом экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Соответствующее заявление он сделал перед журналистами.
“Мы считаем, что это очень вероятно, что это было его решение - приказать использовать нервно-паралитическое средство на улицах Британии“, - сказал министр.
Он отметил, что это первый случай со времен Второй мировой войны, когда химоружие применяют на улицах Европы.
“Our quarrel is with Putin's Kremlin“ says @BorisJohnson as he responds to the #Salisbury poisoning pic.twitter.com/V93QLXS7kE— Sky News (@SkyNews) 16 марта 2018 г.
Напомним, 16 марта один из главных разработчиков вещества Новичок Вил Мирзаянов заявил, что нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, является химическим оружием массового поражения.
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