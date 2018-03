Джонсон: "Очень вероятно", что Путин лично дал приказ применить химоружие

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ о применении химоружия на территории Великобритании вероятнее всего дал лично президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает Sky News.

Таким образом, глава МИД Великобритании возложил на Кремль ответственность за отравление нервно-паралитическим веществом экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Соответствующее заявление он сделал перед журналистами.

“Мы считаем, что это очень вероятно, что это было его решение - приказать использовать нервно-паралитическое средство на улицах Британии“, - сказал министр.

Он отметил, что это первый случай со времен Второй мировой войны, когда химоружие применяют на улицах Европы.

“Our quarrel is with Putin's Kremlin“ says @BorisJohnson as he responds to the #Salisbury poisoning pic.twitter.com/V93QLXS7kE