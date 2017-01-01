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Хакеры опубликовали интимные фото невесты принца Гарри

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Интимные фото Меган Маркл опубликовали в сети хакеры CelebJihad. Злоумышленники распространили фото и видео, на которых актриса предстает перед камерой топлесс.
Меган Маркл
Меган Маркл
celebjihad.com
 
Специализирующиеся на публикации интимных фото звезд хакеры Celeb Jihad выложили на своем сайте запись с обнаженной актрисой и невестой британского принца Гарри Меган Маркл.
 
В ролике актриса появляется перед камерой топлесс. Судя по кадрам, съемка происходит на каком-то пляже. На сайте Celeb Jihad также выложены скриншоты с ролика.

Меган Маркл впервые вышла в свет вместе с королевой
 
Ранее сообщалось, что королева Великобритании неравно относится к герцогине Кембриджской и будущей жене принца Гарри Меган Маркл.

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Теги: хакеры, фото, Великобритания, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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