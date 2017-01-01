Хакеры опубликовали интимные фото невесты принца Гарри
Интимные фото Меган Маркл опубликовали в сети хакеры CelebJihad. Злоумышленники распространили фото и видео, на которых актриса предстает перед камерой топлесс.
В ролике актриса появляется перед камерой топлесс. Судя по кадрам, съемка происходит на каком-то пляже. На сайте Celeb Jihad также выложены скриншоты с ролика.
Меган Маркл впервые вышла в свет вместе с королевой
Меган Маркл впервые вышла в свет вместе с королевой
Ранее сообщалось, что королева Великобритании неравно относится к герцогине Кембриджской и будущей жене принца Гарри Меган Маркл.
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