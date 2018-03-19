Путин заявил, что России нужен прорыв

Российский лидер отказался "сидеть до ста лет" у власти и не планирует конституционных реформ. Он также указал, что РФ заинтересована в хороших отношениях со всем миром.

Президент России Владимир Путин, который уверенно побеждает на выборах, заявил в ходе выступления в своем предвыборном штабе, что России нужен прорыв, и стране по силам это сделать, пишет РИА Новости.

По его словам, перед РФ стоят сложные задачи.

"И нам нужно не просто их решать, как обычно в текущем режиме, а нам нужно осуществить, я говорил об этом неслучайно в послании (Федеральному собранию - ред.) прорыв, рывок, мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата", - подчеркнул российский лидер.

Также он поблагодарил волонтеров в предвыборном штабе и заявил, что его команде удалось продемонстрировать достойный результат на выборах.

Напомним, по результатам подсчета 90% протоколов Путин лидирует на выборах с 76,41% голосов.

Вопрос о своем возможном переизбрании на пост президента в 2030 году Путин назвал смешным.

"Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите - это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что - до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", - сказал Путин, которому в 2030 году исполнится 77 лет.



Говоря о перестановках в правительстве, президент РФ пояснил, что они пройдут после инаугурации. Глава государства также подчеркнул, что не планирует конституционных реформ и выразил надежду, что его команда сохранится на ближайшие годы.

Путин указал, что Россия заинтересована в позитивном развитии отношений со всеми государствами на всех континентах, и выделил Китай, как стратегического партнера.

Ранее сообщалось, что Путин не намерен отвечать Киеву на недопуск граждан РФ к местам голосования в Украине.

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