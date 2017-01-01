Акробат Cirque du Soleil погиб во время шоу

Трагедия произошла, когда опытный артист выполнял относительно несложный трюк на кольцах. Он неожиданно соскользнул и упал с высоты.

Акробат цирка Cirque du Soleil сорвался с высоты и разбился насмерть во время выступления в штате Флорида 17 марта, сообщает телеканал WFLA.

Отмечается, что 38-летний артист Янн Арно соскользнул, выполняя относительно несложный трюк на кольцах. Мужчину доставили в местную больницу, где он скончался.

По словам работников цирка, Арно был опытным акробатом и работал более 15 лет.

"Все артисты цирка пребывают в шоке и опустошены этой трагедией. Янн был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто его знал", - отметил директор Cirque du Soleil Даниэль Ламарре.

Французский канатоходец погиб после падения с 30-метровой высоты

Напомним, в 2013 году во время выступления в Лас-Вегасе погибла артистка Сirque du Soleil Сара Гийяр-Гийо. Она сорвалась с высоты 15 метров и упала за пределы сцены.

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