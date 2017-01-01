Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Акробат Cirque du Soleil погиб во время шоу

Комментариев: 0
Трагедия произошла, когда опытный артист выполнял относительно несложный трюк на кольцах. Он неожиданно соскользнул и упал с высоты.

Акробат цирка Cirque du Soleil сорвался с высоты и разбился насмерть во время выступления в штате Флорида 17 марта, сообщает телеканал WFLA.

Отмечается, что 38-летний артист Янн Арно соскользнул, выполняя относительно несложный трюк на кольцах. Мужчину доставили в местную больницу, где он скончался.

По словам работников цирка, Арно был опытным акробатом и работал более 15 лет.

"Все артисты цирка пребывают в шоке и опустошены этой трагедией. Янн был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто его знал", - отметил директор Cirque du Soleil Даниэль Ламарре.
 

Французский канатоходец погиб после падения с 30-метровой высоты

Напомним, в 2013 году во время выступления в Лас-Вегасе погибла артистка Сirque du Soleil Сара Гийяр-Гийо. Она сорвалась с высоты 15 метров и упала за пределы сцены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, видео, цирк, Cirque du Soleil, акробат, акробаты, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь