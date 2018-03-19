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В Сирии сбили Су-24

Комментариев: 4
По сообщениям, сбитый самолет упал на территории, контролируемой сирийской армией.
Точно о судьбе пилота неизвестно ничего
Точно о судьбе пилота неизвестно ничего
EPA/UPG

Сирийские повстанцы заявили, что из зенитного пулемета подбили бомбардировщик Су-24 сил армии Башара Асада в районе Восточный Каламун.

Об этом сообщает УП со ссылкой на  портал Аl Masdar.

Отмечается, что видео падения самолета опубликована связанными с повстанцами учетными записями в социальных сетях. На видео дымящий самолет резко снижается и падает. В конце ролика в кадр попадают ликующие террористы. Судьба экипажа пока не известна.

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Также сообщается, что группировка Хайят Тахрир аш-Шам объявила о новом наступлении на сирийскую армию в Восточном Каламуне. Эта группировка состоит из бригад Джейш аль-Ислам, Усуд аль-Шариат и Ахмад аль-Абдо.

В Сирии сбили Су-24
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Напомним, 17 марта сообщалось, что в Восточной Гуте новые бомбежки - десятки погибших.

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Теги: авиакатастрофа, Сирия, Су-24, крушение, Россия, самолеты
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Комментариев (4)
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Woodbrother    19.03.2018, 10:25
Оценка:  +3
Woodbrother
Еще два ихтамнета стали совсем ихтамнетами .
Shefherd    19.03.2018, 10:17
Оценка:  +4
Shefherd
Да что вы все врете опять , ихтамнет, путин лично два раза выводил войска! Как вам не стыдно!
Rodrigos    19.03.2018, 09:44
Оценка:  +8
Rodrigos
Это поздравления для Типуна от сирийцев ))
Letohradek    19.03.2018, 09:34
Оценка:  +10
Letohradek
Интересно, летчик самовзарвался за пацанов или нет?
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