В Сирии сбили Су-24
Сирийские повстанцы заявили, что из зенитного пулемета подбили бомбардировщик Су-24 сил армии Башара Асада в районе Восточный Каламун.
Об этом сообщает УП со ссылкой на портал Аl Masdar.
Отмечается, что видео падения самолета опубликована связанными с повстанцами учетными записями в социальных сетях. На видео дымящий самолет резко снижается и падает. В конце ролика в кадр попадают ликующие террористы. Судьба экипажа пока не известна.
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Также сообщается, что группировка Хайят Тахрир аш-Шам объявила о новом наступлении на сирийскую армию в Восточном Каламуне. Эта группировка состоит из бригад Джейш аль-Ислам, Усуд аль-Шариат и Ахмад аль-Абдо.
Напомним, 17 марта сообщалось, что в Восточной Гуте новые бомбежки - десятки погибших.