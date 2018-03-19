По сообщениям, сбитый самолет упал на территории, контролируемой сирийской армией.

Точно о судьбе пилота неизвестно ничего EPA/UPG

Сирийские повстанцы заявили, что из зенитного пулемета подбили бомбардировщик Су-24 сил армии Башара Асада в районе Восточный Каламун.

Об этом сообщает УП со ссылкой на портал Аl Masdar.

Отмечается, что видео падения самолета опубликована связанными с повстанцами учетными записями в социальных сетях. На видео дымящий самолет резко снижается и падает. В конце ролика в кадр попадают ликующие террористы. Судьба экипажа пока не известна.

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Также сообщается, что группировка Хайят Тахрир аш-Шам объявила о новом наступлении на сирийскую армию в Восточном Каламуне. Эта группировка состоит из бригад Джейш аль-Ислам, Усуд аль-Шариат и Ахмад аль-Абдо.

В Сирии сбили Су-24 0:00 / 02:18

Напомним, 17 марта сообщалось, что в Восточной Гуте новые бомбежки - десятки погибших.