Американец выиграл в лотерею $457 млн

Победитель может забрать всю сумму в рассрочку. Если же он все-таки решит забрать все деньги сразу, то он получит 274 млн долларов.

В американском штате Пенсильвания местный житель выиграл $457 млн в лотерею Powerball. Об этом сообщает USA Today в понедельник, 19 марта.

В выигрышном билете совпали все пять выигрышных цифр: 22-57-59-60-66, а также цифра в поле Powerball. Этот джекпот стал восьмым по величине в истории лотереи. Розыгрыш состоялся в субботу, 17 марта.

Данные победителя и город, в котором был продан лотерейный билет, не разглашается.

Победитель может забрать всю сумму в рассрочку. Если же он все-таки решит забрать все деньги сразу, то он получит 274 млн долларов.

Ранее украинка выиграла в американской лотерее 5 млн долларов. На эти деньги Оксана Захарова собирается слетать в отпуск на Багамские острова и дать своим детям достойное образование без привлечения кредитов.

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