Объяснения РФ по делу Скрипаля нелепы - Госдеп

Объяснения России по поводу причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля нелепые и непрадоподобные. Об этом в среду, 21 марта, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт в Twitter.

Таким образом она прокомментировала брифинг в МИД России, где российские дипломаты пытались доказать непричастность России к покушению.

US & UK were right not to send our Ambassadors to @mfa_russia briefing to hear wild accusations and implausible denials. #Russia was responsible for the nerve agent attack. Attempts to deny responsibility follow a familiar script: Crimea, MH17, Donbas, Litvinenko, doping, etc...