Объяснения РФ по делу Скрипаля нелепы - Госдеп

В США считают, что в попытке избежать ответственности за отравления Скрипаля, Россия действует по тому же сценарию, что и в случаях с Крымом, MH17, Донбассом, Литвиненко, допинговым сканадалом и тд.

Объяснения России по поводу причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля нелепые и непрадоподобные. Об этом в среду, 21 марта, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт в Twitter.

Таким образом она прокомментировала брифинг в МИД России, где российские дипломаты пытались доказать непричастность России к покушению.

US & UK were right not to send our Ambassadors to @mfa_russia briefing to hear wild accusations and implausible denials. #Russia was responsible for the nerve agent attack. Attempts to deny responsibility follow a familiar script: Crimea, MH17, Donbas, Litvinenko, doping, etc... — Heather Nauert (@statedeptspox) 21 березня 2018 р.

"Соединенные Штаты и Соединенное Королевство были правы, что не отправили наших послов на брифинг в МИД России для заслушивания нелепых обвинений и неправдоподобных возражений. Россия была ответственной за нападение нервно-паралитическим веществом. Попытки отрицания ответственности похожи на знакомый сценарий: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т.д", - написала Нойерт.

Как сообщалось, в МИД России заявили, что британские власти либо не способны защитить себя от теракта на собственной территории, либо сами срежиссировали нападение на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Ранее МИД РФ пригласило всех аккредитованных в стране послов зарубежных государств для обсуждения 21 марта заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ.

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