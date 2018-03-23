В Канаде трагически погиб украинский капитан судна

Несчастный случай произошел, когда судно прибыло в порт, чтобы взять груз цемента.

В Канаде на борту балкера Sage Amazon, когда судно стояло на якоре в Порт-Даниель (провинция Квебек, залив Святого Лаврентия), украинский капитан упал с высоты и сильно ударился, прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти пострадавшего.

Об этом сообщает Sea farers journal.

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Отмечается, что капитан упал с трехметровой высоты на спину, в результате чего получил серьезную травму головы. Свидетели происшествия на борту судна сразу вызвали медиков. Но полученная моряком травма была несовместима с жизнью. Группа парамедиков не смогла спасти украинца и констатировала его смерть. Погибшему было 54 года.

Как сообщалось 14 марта, в Нигерии арестовали 16 украинских моряков.