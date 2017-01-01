Канада и Финляндия также высылают российских дипломатов

Канада принимает меры в отношении семи российских дипломатов, четверо из которых идентифицированы как разведчики РФ, работавшие под дипломатическим прикрытием. В свою очередь Финляндия высылает одного российского дипломата.

Канада решила выдворить четырех российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве РФ в стране. Об этом в понедельник, 26 марта, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает Reuters.

По ее словам, Канада приняла такое решение в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Отмечено, что меры приняты в отношении семи россиян, в том числе отклонены заявки российского правительства на включение в состав дипломатической миссии в Канаде еще трех граждан РФ.

"Канада сегодня применяет меры в отношении семи российских работников. Мы выдворяем четырех дипломатов РФ, работающих в посольстве РФ в Оттаве и генконсульстве РФ в Монреале. Эти четверо идентифицированы как офицеры разведки, которые используют статус дипломата, чтобы подрывать безопасность Канады и вмешиваться в нашу демократию", - заявила Фриланд.

В то же время из Финляндии, по данным агентства, будет выслан один российский дипломат в связи с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта в британском городе Солсбери.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что 14 из 28 стран-членов Евросоюза решили выслать дипломатов РФ в качестве меры солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля". Туск не назвал страны ЕС, принявшие данное решение, а также число дипломатов, подлежащих высылке.

Однако на данный момент известно, что Германия и Польша высылают по четыре дипломата, Чехия выдворит троих, а Нидерланды - двоих сотрудников посольства РФ.

Также США сообщили о выдворении российских послов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

О выдворении 13 российских дипломатов сообщил и президент Украины Петр Порошенко.

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