Саудовская Аравия с апреля начнет выдачу туристических виз

Саудовская Аравия планирует принимать до 30 млн туристов ежегодно к 2030 году. Туристам будут выдаваться только одноразовые визы сроком на 30 дней.

Саудовская Аравия в апреле приступит к выдаче виз для туристов. Королевство будет выдавать туристам только одноразовые визы сроком на 30 дней, сообщает телеканал Al-Arabiya. Решение о туристических визах было принято в рамках программы по экономическому развитию страны до 2030 года. Она направлена на снижение зависимости экономики страны от нефти и развитие частных секторов экономики. Саудовская Аравия планирует принимать до 30 миллионов туристов ежегодно к 2030 году. До этого королевство выдавало только рабочие, семейные визы и визы для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине.



Украина и ОАЭ договорились о безвизе Также Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы путешествующим без мужчин женщинам старше 25 лет. Раньше въезжать на территорию государства женщины могли только в сопровождении члена семьи мужского пола. Ранее сообщалось, что визовый режим между Украиной и Саудовской Аравией будет упрощен Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Саудовская Аравия в апреле приступит к выдаче виз для туристов. Королевство будет выдавать туристам только одноразовые визы сроком на 30 дней, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Решение о туристических визах было принято в рамках программы по экономическому развитию страны до 2030 года. Она направлена на снижение зависимости экономики страны от нефти и развитие частных секторов экономики.

Саудовская Аравия планирует принимать до 30 миллионов туристов ежегодно к 2030 году.

До этого королевство выдавало только рабочие, семейные визы и визы для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине.





Украина и ОАЭ договорились о безвизе Также Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы путешествующим без мужчин женщинам старше 25 лет. Раньше въезжать на территорию государства женщины могли только в сопровождении члена семьи мужского пола.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet