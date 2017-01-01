Саудовская Аравия с апреля начнет выдачу туристических виз
Саудовская Аравия планирует принимать до 30 млн туристов ежегодно к 2030 году. Туристам будут выдаваться только одноразовые визы сроком на 30 дней.
Саудовская Аравия в апреле приступит к выдаче виз для туристов. Королевство будет выдавать туристам только одноразовые визы сроком на 30 дней, сообщает телеканал Al-Arabiya.
Решение о туристических визах было принято в рамках программы по экономическому развитию страны до 2030 года. Она направлена на снижение зависимости экономики страны от нефти и развитие частных секторов экономики.
Саудовская Аравия планирует принимать до 30 миллионов туристов ежегодно к 2030 году.
До этого королевство выдавало только рабочие, семейные визы и визы для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине.
Также Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы путешествующим без мужчин женщинам старше 25 лет. Раньше въезжать на территорию государства женщины могли только в сопровождении члена семьи мужского пола.
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Саудовская Аравия в апреле приступит к выдаче виз для туристов. Королевство будет выдавать туристам только одноразовые визы сроком на 30 дней, сообщает телеканал Al-Arabiya.
Решение о туристических визах было принято в рамках программы по экономическому развитию страны до 2030 года. Она направлена на снижение зависимости экономики страны от нефти и развитие частных секторов экономики.
Саудовская Аравия планирует принимать до 30 миллионов туристов ежегодно к 2030 году.
До этого королевство выдавало только рабочие, семейные визы и визы для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине.
Также Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы путешествующим без мужчин женщинам старше 25 лет. Раньше въезжать на территорию государства женщины могли только в сопровождении члена семьи мужского пола.
Украина и ОАЭ договорились о безвизе
Украина и ОАЭ договорились о безвизе
Ранее сообщалось, что визовый режим между Украиной и Саудовской Аравией будет упрощен.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
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