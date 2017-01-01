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Саудовская Аравия с апреля начнет выдачу туристических виз

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Саудовская Аравия планирует принимать до 30 млн туристов ежегодно к 2030 году. Туристам будут выдаваться только одноразовые визы сроком на 30 дней.
Флаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии
consumer.gov.ua
 
Саудовская Аравия в апреле приступит к выдаче виз для туристов. Королевство будет выдавать туристам только одноразовые визы сроком на 30 дней, сообщает телеканал Al-Arabiya.
 
Решение о туристических визах было принято в рамках программы по экономическому развитию страны до 2030 года. Она направлена на снижение зависимости экономики страны от нефти и развитие частных секторов экономики. 
 
Саудовская Аравия планирует принимать до 30 миллионов туристов ежегодно к 2030 году.
 
До этого королевство выдавало только рабочие, семейные визы и визы для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине. 
 
Также Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы путешествующим без мужчин женщинам старше 25 лет. Раньше въезжать на территорию государства женщины могли только в сопровождении члена семьи мужского пола.

Украина и ОАЭ договорились о безвизе
 

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Саудовская Аравия в апреле приступит к выдаче виз для туристов. Королевство будет выдавать туристам только одноразовые визы сроком на 30 дней, сообщает телеканал Al-Arabiya.
 
Решение о туристических визах было принято в рамках программы по экономическому развитию страны до 2030 года. Она направлена на снижение зависимости экономики страны от нефти и развитие частных секторов экономики. 
 
Саудовская Аравия планирует принимать до 30 миллионов туристов ежегодно к 2030 году.
 
До этого королевство выдавало только рабочие, семейные визы и визы для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине. 
 
Также Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы путешествующим без мужчин женщинам старше 25 лет. Раньше въезжать на территорию государства женщины могли только в сопровождении члена семьи мужского пола.

Украина и ОАЭ договорились о безвизе
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

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Теги: Саудовская Аравия, Визы, туристы, виза
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Источник: korrespondent.net

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