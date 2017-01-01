Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ким Чен Ын назвал условие ядерного разоружения

Комментариев: 0
По словам лидера КНДР, проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если будут созданы условия со стороны Южной Кореи и США.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
 
КНДР проведет денуклеаризацию Корейского полуострова, если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын во время личной встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает Синьхуа.
 
"Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США позитивно воспримут наши усилия (по разоружению – ред.) и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира", – сказал лидер КНДР.
 
Также он подчеркнул, что на денуклеаризации настаивали бывшие главы Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, ядерное оружие, КНДР, Ким Чен Ын
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь