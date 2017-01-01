Ким Чен Ын назвал условие ядерного разоружения

По словам лидера КНДР, проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если будут созданы условия со стороны Южной Кореи и США.

КНДР проведет денуклеаризацию Корейского полуострова, если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын во время личной встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает Синьхуа

"Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США позитивно воспримут наши усилия (по разоружению – ред.) и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира", – сказал лидер КНДР.





Трамп рассказал о возможной сделке с Северной Кореей Также он подчеркнул, что на денуклеаризации настаивали бывшие главы Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

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