СМИ: Япония предложила КНДР провести саммит

Токио, который совсем недавно заявил, что вести диалог с Северной Кореей не время, предложил Пхеньяну провести встречу на высшем уровне.

Япония направила Северной Корее предложение о проведении двухстороннего саммита через Ассоциацию северокорейских граждан Японии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на японскую газету Asahi.

По данным издания, встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и японского премьера Синдзо Абэ могла бы состояться в июне 2018 года.

В то же время, как сообщают СМИ, в Северной Корее на совещании руководства Трудовой партии Кореи обсуждался вопрос о проведении встреч на высшем уровне с Южной Кореей, США, Японией и Россией - участниками шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, на днях состоялась встреча лидера КНДР с китайским главой Си Цзиньпином. Секретный визит Ким Чен Ына в Пекин проходил с 25 по 28 марта.

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