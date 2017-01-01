В Казахстане при подрыве льда на реке выбило стекла в домах
В Казахстане при подрыве льда на реке Иртыш в городе Семей в четверг, 29 марта, ударной волной выбило стекла в нескольких квартирах трех девятиэтажных и одного пятиэтажного дома, сообщает NUR.KZ.
Инцидент произошел днем. По данным СМИ, есть пострадавшие, среди них ребенок.
"Поступил вызов от одной женщины 1956 года рождения и от мужчины 1959 года рождения, у него произошел стресс и стало плохо. Женщина от госпитализации отказалась", - сообщили на станции скорой помощи.
В ТОО Востоквзрывпром отметили, что проводят взрывные работы для освобождения реки Иртыш ото льда в соответствии со всеми правилами. Но эффект ударной волны никто не отменял.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее очевидец опубликовал видео момента мощнейшего взрыва в китайском городе Тяньцзинь. Тогда взрывной волной выбило стекла в жилых домах в радиусе 2 км и повредило свыше тысячи автомобилей.
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