Трамп заявил Путину, что победит в новой гонке вооружений – СМИ

Американский лидер в ходе телефонного разговора с российским президентом заявил, что если РФ начнет новую гонку вооружений, то в ней победят США.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что, если Россия хочет новую гонку вооружений – это можно устроить. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.

"Если вы (Путин) хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем это устроить, но ее выиграю я", – цитирует источник телеканала слова Трампа.

Однако, как отмечается, Трамп после этого больше не намекал на напряженность в отношениях с Россией.





Путин обвинил США в возобновлении гонки вооружений По словам источников, он планирует встретиться с Путиным, в частности, чтобы обсудить вопрос о сокращении гонки вооружений между двумя странами.

Напомним, 20 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор , во время которого американский лидер поздравил коллегу с победой на выборах президента РФ.

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