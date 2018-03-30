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Трамп заявил Путину, что победит в новой гонке вооружений – СМИ

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Американский лидер в ходе телефонного разговора с российским президентом заявил, что если РФ начнет новую гонку вооружений, то в ней победят США.
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что, если Россия хочет новую гонку вооружений – это можно устроить. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.
 
"Если вы (Путин) хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем это устроить, но ее выиграю я", – цитирует источник телеканала слова Трампа.
 
Однако, как отмечается, Трамп после этого больше не намекал на напряженность в отношениях с Россией.
 
По словам источников, он планирует встретиться с Путиным, в частности, чтобы обсудить вопрос о сокращении гонки вооружений между двумя странами.

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Напомним, 20 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор, во время которого американский лидер поздравил коллегу с победой на выборах президента РФ.

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Теги: Россия-США, Путин, Трамп, гонка вооружений
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Источник: Газета.Ru

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Комментариев (1)
SoulDirector    30.03.2018, 03:28
Оценка:  0
SoulDirector
письками меряются
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